На штрафстоянках Владивостока на несогласных платить спускают собак

«Рынок услуг специализированных стоянок и эвакуаторов по существующим критериям не является монополизированным, следовательно, антимонопольный орган не может здесь принять меры в пределах своей компетенции. Но преступление, если оно, конечно, было, не должно остаться безнаказанным, поэтому все подобные обращения мы передаем в правоохранительные органы. Надеемся, что полиция разберется в этом деле и преступники будут наказаны», - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Приморского УФАС России Дмитрий Абросимов.