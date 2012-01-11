На штрафстоянках Владивостока на несогласных платить спускают собак

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. Специалисты Приморского УФАС считают, что сотрудники владивостокских штрафстоянок занимаются самоуправством.
В Приморское УФАС России поступило обращение гражданина, с которого незаконно взимали денежные средства на специализированной стоянке ООО «Паркинг Плюс», сообщила ZRPRESS.Ru Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.
8 октября 2011 года представители стоянки предложили заявителю заключить договор возмездного оказания услуг с ООО «Паркинг Плюс» без номера и даты на предоставление услуг по консультированию, заполнению актов, выдаче комплекта квитанций с заполненными реквизитами, подготовке транспортного средства к осмотру на общую сумму 1350 руб., а также договор и с ИП Абаниным В.В. на аналогичное оказание услуг на общую сумму 4350 руб.
Заявитель отказался подписывать предложенные договоры, на что представители специализированной стоянки потребовали покинуть частную территорию и выпустили собак. После чего сообщили, что не вернут автомобиль, пока не будут подписаны документы.
При этом, по мнению заявителя, все вышеперечисленные услуги являлись фиктивными, так как фактически не оказывались гражданину со стороны ООО «Паркинг Плюс» и ИП Абанина В.В., а неуплата заявителем средств в указанном размере была сопряжена с угрозами указанных лиц повреждения принадлежащего заявителю автотранспортного средства.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю рассмотрело обращение гражданина и не обнаружило признаков нарушения антимонопольного законодательства. Однако в ходе рассмотрения было выявлено, что вышеуказанные действия должностных лиц ООО «Паркинг Плюс» и ИП Абанина В.В. являются самовольными и совершенными вопреки установленному закону.
Приморское УФАС России посчитало, что в указанных действиях должностных лиц могут содержаться признаки самоуправства и вымогательства, и передало документы дела в прокуратуру Приморского края.
22 декабря 2011 года УМВД России по Приморскому края возбудила уголовное дело по ст.159 ч.3 (мошенничество).
«Рынок услуг специализированных стоянок и эвакуаторов по существующим критериям не является монополизированным, следовательно, антимонопольный орган не может здесь принять меры в пределах своей компетенции. Но преступление, если оно, конечно, было, не должно остаться безнаказанным, поэтому все подобные обращения мы передаем в правоохранительные органы. Надеемся, что полиция разберется в этом деле и преступники будут наказаны», - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Приморского УФАС России Дмитрий Абросимов.