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Началось строительство нового пункта пропуска Пограничный

11 января 2012, 21:35
С 8 января 2012 г. рабочая бригада зашла на строительную площадку.

Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ приступило к строительству современного комплекса зданий и сооружений автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска Пограничный.

«С 8 января 2012 г. рабочая бригада зашла на строительную площадку», - рассказал главный специалист-эксперт Регионального отдела Дальневосточного территориального управления Росграницы Александр ПОКРАШЕНКО.

Выполнение работ осуществляет ООО «Стройсити» (Хабаровск). Цена контракта - более 1,4 млрд рублей, срок исполнения - сентябрь 2012 года, сообщает пресс-служба ведомства. По проекту строительство новых объектов определено на земельном участке, граничащем с инфраструктурой торгово-экономического комплекса «Пограничный – Суйфэньхэ».

Реконструкция позволит создать благоприятные условия для участников ВЭД и граждан при пересечении границы, создаст рабочие места. По мнению руководителя ДВТУ Росграницы Виктор ЕЛЮТИНА, работы переориентируют транспортные потоки и разгрузят другие пункты пропуска.

Напомним, реконструкция автомобильного пункта пропуска Пограничный проводится Росграницей в целях подготовки к проведению саммита АТЭС-2012.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Приморье#Бизнес
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