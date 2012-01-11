Началось строительство нового пункта пропуска Пограничный

Реконструкция позволит создать благоприятные условия для участников ВЭД и граждан при пересечении границы, создаст рабочие места. По мнению руководителя ДВТУ Росграницы Виктор ЕЛЮТИНА, работы переориентируют транспортные потоки и разгрузят другие пункты пропуска.