Началось выдвижение кандидатов в Думу Находки

Период выдвижения кандидатов по спискам продлится до 18 января, одномандатников – до 23 января 2012 года. Агитировать за себя кандидаты могут со дня выдвижения, правда, делать это в СМИ по законодательству допускается только с 4 февраля, то есть не ранее чем за месяц до дня голосования.