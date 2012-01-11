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Началось выдвижение кандидатов в Думу Находки

11 января 2012, 20:03
Выборы в думу Находкинского округа состоятся одновременно с выборами президента 4 марта.
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Выборы

Период выдвижения кандидатов по спискам продлится до 18 января, одномандатников – до 23 января 2012 года. Агитировать за себя кандидаты могут со дня выдвижения, правда, делать это в СМИ по законодательству допускается только с 4 февраля, то есть не ранее чем за месяц до дня голосования.

«Начался важный этап избирательной кампании по выборам депутатов городской Думы – период выдвижения. Одновременно с кандидатами по одномандатным округам, которых в Находке образовано 13, партии могут выдвигаться списочно, по партийным спискам в гордуму смогут пройти 15 депутатов», - рассказал председатель теризбиркома Юрий КАЙДАНОВИЧ.

Выборы в думу Находкинского округа состоятся одновременно с выборами президента 4 марта.

«Золотой Рог».

#Новости#Выборы#Приморье#Политика
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