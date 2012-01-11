Новогодняя перезагрузка по-приморски

Мы входим во вкус зимних каникул. Заметили, как в нынешние новогодние праздники улицы Владивостока резко опустели? Еще недавно возмущались, что нас облагодетельствовали, не спросясь, затяжным новогодним застольем – вот бы на май эти выходные! Нынче тоже ели и пили всласть, назло всем диетам. Только все больше народу из города вон потянулось. Из бесснежной серой суеты к природе да в таежную глушь. Только там, в предгорьях Сихотэ-Алиня в нынешнюю зиму в Приморье снег и найдешь. Пусть и с 33-градусным морозом.
Все мало-мальски пригодные для зимы базы отдыха оказались забиты. Родственники рассказывали, что даже в их деревенской глуши за 300 верст от краевого центра горожане объявились. И не к родным нагрянули – местные жители организовали в сельском доме первую туристическую усадьбу. Гостям пришлись по вкусу печь да угощенья деревенские, горки снежные с санками да лыжами, даже лошади для катания в селе нашлись. Глядишь, безработная деревня найдет новый промысел – не все ж тайгой кормиться. Можно и на ее красоте зарабатывать.
Выходит, Новый год в жарких странах перестал быть заманчивой экзотикой, к снегу да родному духу потянуло. Пора новые маршруты прокладывать по родной стороне.
Однако немало было и тех, кто предпочел морозным забавам вечеринки в клубе, диван да телик. Тут радости мало, конечно. Бестселлеры - все с полки ретро. И каналы, как караоке с попсой и знакомыми все лицами, разбавленными экстрасенсами. Даже на нашем ОТВ-Прим умудрились перед традиционным губернаторским поздравлением Прасковью с приворотами запустить. Прямо всеобщий декаданс какой-то! Эх, не к добру, - сказала бы моя бабушка. Шучу…
Что примечательно, в этом информзастое у новостных выпусков вдруг рейтинги упали, а в застолье – их по традиции было немало, из дома в дом переходя, – про политику и политиков почему-то не говорили. И даже рост цен как-то поругивали больше по привычке. Отключился народ на 10 дней. Как будто тайм-аут взял после бурного декабря.
Кстати, и у себя подметила, и у окружающих, что бессознательно все нерешенные дела и проблемы резко отложились на завтра. Передышка нужна. Или перезагрузка? Ведь год нам предстоит, по всем знакам, непростой.
Я не про саммит АТЭС, который маячит перед родным Владивостоком, как некий горизонт, за которым дали отроются безбрежные. Увы, судя по повестке дня, пока этот азиатско-тихоокеанский междусобойчик нас с вами не заденет. А уж пять дней вавилонова столпотворения в начале сентября как-нибудь переживем, раз три года мытарства терпели. Оставит событие после себя дороги, мосты (в отличие от многих я не сомневаюсь: все достроят), университетский городок, очистные сооружения и потемкинские улицы – и за то спасибо.
Говоря о знаках года, я и не про астрологические приметы, которыми нас пугают все кому не лень. Что високосный год по юлианскому календарю, что Год Черно-синего Дракона (вообще-то лилового, как объяснил мне носитель языка) по восточному календарю друг друга стоят. Первый отмечен смертями и несчастьями – как будто кто считал, просто к 365 дням еще один добавляется. А Год Дракона и вовсе раз в 60 лет любит устраивать нашим восточным соседям войны и бедствия. А мы, еще Блок сказал, азиаты, однако…
Да Бог с нами, пора заканчивать с этими азиатскими суевериями. Год и впрямь грозный. Кризис уж постучал в наши предновогодние двери. И тут с прогнозами никто почему-то не торопится. С одной стороны, 2008-й мы пережили без потрясений, запасы, правда, проели, темп потеряли и уверенность в своих силах по дороге растрясли. С другой - снова втягиваться в этот процесс выживания уж очень не хочется – жить-то когда будем? У кого-то терпение кончилось, и он решил, что там, за Уралом, за бугром в созданной до них цивильности, жизнь слаще. Свою цивилизацию строить ведь труднее. Кто-то готовится в лихолетье новые миллиарды загрести, но на чужой беде… Правильно. Чего-чего, а мудростей русский народ нам много в наследство оставил. Вот и получается, что равновесие на рынке во многом и от нас самих зависит. В конце концов, в нашем приморском сообществе все мы друг с другом связаны – товарами, услугами и общей средой. Тем более тонуть мы не собираемся.
Ясно дело, сегодня, 10 января, большинству из нас придется опять встать на беговую дорожку. Только давайте на свежую голову подумаем: куда бежать? Как показал декабрь, большинство уже не хочет ни по рублевским, ни по кремлевским лекалам жить. Придется другой смысл в жизни поискать и новых носителей этого смысла. Так что давайте отходить от безумств и бездумья. Попробуем перезагрузиться на оптимизм.
Как говорит наш дежурный критик по стране: «Что жизнь наша? Свет в конце тоннеля есть. Но тоннель, сука, не кончается». Но главное - идти к свету, вот и весь оптимизм.
Елена Баркова, «Золотой Рог».