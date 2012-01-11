Новогодняя перезагрузка по-приморски

Да Бог с нами, пора заканчивать с этими азиатскими суевериями. Год и впрямь грозный. Кризис уж постучал в наши предновогодние двери. И тут с прогнозами никто почему-то не торопится. С одной стороны, 2008-й мы пережили без потрясений, запасы, правда, проели, темп потеряли и уверенность в своих силах по дороге растрясли. С другой - снова втягиваться в этот процесс выживания уж очень не хочется – жить-то когда будем? У кого-то терпение кончилось, и он решил, что там, за Уралом, за бугром в созданной до них цивильности, жизнь слаще. Свою цивилизацию строить ведь труднее. Кто-то готовится в лихолетье новые миллиарды загрести, но на чужой беде… Правильно. Чего-чего, а мудростей русский народ нам много в наследство оставил. Вот и получается, что равновесие на рынке во многом и от нас самих зависит. В конце концов, в нашем приморском сообществе все мы друг с другом связаны – товарами, услугами и общей средой. Тем более тонуть мы не собираемся.