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Новый железнодорожный вокзал открылся в Смоляниново

11 января 2012, 20:18
Отремонтированное здание в приморском поселке уже приняло первых пассажиров.

Отремонтированное здание в приморском поселке уже приняло первых пассажиров.

С мая по декабрь здесь производились работы по ремонту фасада здания, инженерных сетей кровли, пассажирской платформы, обновлению внутреннего интерьера помещений, благоустройству привокзальной площади с зоной отдыха пассажиров.

Вход в вокзал оборудован специальными пандусами. Теперь на вокзале расположены помещения билетных касс, дежурной части ЛОВДТ, технического класса станции. Вокзал в полном объеме удовлетворяет требованиям населения поселка.

«Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Общество
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