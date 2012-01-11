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Потребители Приморского края смогут получить консультацию по телефону

11 января 2012, 21:22
Специалисты готовы ответить на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей при приобретении некачественных товаров, строительных, жилищно-коммунальных, медицинских услуг и т.д.

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. В четверг, 12 января, с 10 до 16.30, в Приморском крае будет работать «горячая линия» по защите прав потребителей.

По телефону 2215-418 специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края ответят на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей при приобретении некачественных товаров, строительных, жилищно-коммунальных, медицинских услуг и т.д.

Напомним, «горячие линии» по защите прав потребителей проходят два раза в месяц – каждый первый и третий четверг. В январе 2012 года они будут проведены 12 и 26 января.

В 2011 году на «горячую линию» поступило более 160 звонков от приморцев. Специалисты департамента лицензирования и торговли помогли жителям края получить профессиональные консультации и правовую помощь по вопросам приобретения некачественных товаров и услуг, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

#Новости#Приморье#Общество
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