Потребители Приморского края смогут получить консультацию по телефону

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. В четверг, 12 января, с 10 до 16.30, в Приморском крае будет работать «горячая линия» по защите прав потребителей.
По телефону 2215-418 специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края ответят на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей при приобретении некачественных товаров, строительных, жилищно-коммунальных, медицинских услуг и т.д.
Напомним, «горячие линии» по защите прав потребителей проходят два раза в месяц – каждый первый и третий четверг. В январе 2012 года они будут проведены 12 и 26 января.
В 2011 году на «горячую линию» поступило более 160 звонков от приморцев. Специалисты департамента лицензирования и торговли помогли жителям края получить профессиональные консультации и правовую помощь по вопросам приобретения некачественных товаров и услуг, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.