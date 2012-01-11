Приглашают соседи: 2012-2013 гг. – годы туризма Китая, России и… КНДР

По словам посла РФ в КНР Сергея РАЗОВА, туризм - это не только инфраструктура, не только пропаганда тех мест, куда рекомендуется ехать туристам, это и большой комплекс проблем, связанных с языком, культурой, традициями той страны и того места в этой стране, куда направляются иностранные туристы. Комплекс мероприятий может выйти далеко за рамки туристической сферы.