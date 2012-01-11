Приглашают соседи: 2012-2013 гг. – годы туризма Китая, России и… КНДР

По договоренности двух стран, в 2012 году Китай проводит «Год туризма России», а в 2013 году Россия проведет «Год туризма Китая». Год туризма не будет концентрироваться на развитии сугубо туристических связей.
По словам посла РФ в КНР Сергея РАЗОВА, туризм - это не только инфраструктура, не только пропаганда тех мест, куда рекомендуется ехать туристам, это и большой комплекс проблем, связанных с языком, культурой, традициями той страны и того места в этой стране, куда направляются иностранные туристы. Комплекс мероприятий может выйти далеко за рамки туристической сферы.
Более 70-ти мероприятий, нацеленных на содействие активизации сотрудничества между Китаем и Россией в сфере туризма, намерена организовать в рамках «Годов туризма Китая и России 2012-2013» провинция Хэйлунцзян, сообщает Primamedia.
В список включены ярмарка китайско-российской продукции культурного назначения, кинофестиваль, зимнее авторалли, путешествие по участкам пограничных рек и др. По итогам прошлого года провинция приняла 1,32 млн российских гостей.
Большая новость пришла из КНДР. Начиная с 10 января границы КНДР вновь будут открыты для иностранных туристов, пишет информационный портал «Турпром».
Ни о каких нововведениях в отношении иностранцев не сообщается. Однако КНДР отличается от других стран целым рядом нелепых запретов. Например, на территории страны запрещена фото- и видеосъемка обыкновенных граждан, действует запрет на ввоз мобильных телефонов, запрещено пользоваться Интернетом, иностранным гражданам запрещены и самостоятельные прогулки.
Власти Северной Кореи в прошлом году повернулись лицом к туризму, решив развивать активно его круизный сектор, чтобы принимать как можно больше иностранных туристов. Тогда северокорейские чиновники даже пообещали в 2012 году спустить на воду респектабельный лайнер, способный принимать на борт до 900 туристов.
Между тем и японская префектура Хиросима заинтересована в привлечении туристов российского Дальнего Востока. Готовность работать в сфере туризма с компаниями российского региона подтвердил корреспонденту агентства в ходе туристической биржи VJTM-2011 руководитель департамента международного туризма префектуры Хиросима г-н ЦУЗУКИ.
Стоит добавить, что многие японские префектуры действительно заинтересованы в российских туристах. И доказательством тому служат русскоязычные странички на сайтах префектур. В префектуре Хиросима создана карта на русском языке с подробным указанием отелей, транспортных схем, мест массового пребывания туристов, «горячими» номерами телефонов и т. д.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».