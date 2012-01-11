Приморский край входит в лучшую группу регионов РФ с высоким уровнем и динамикой развития

По итогам 2010 года Приморский край по общей оценке эффективности отнесен к лучшей группе регионов с высоким уровнем и высокой динамикой. Во время селекторного совещания Председатель Правительства Владимир Путин обратил внимание губернаторов на важность соответствия результатов работы, экономической эффективности деятельности региона и уровнем жизни граждан. «Чтобы не было разрыва между бумажными отчетами и социальным самочувствием граждан», - отметил Владимир Путин.