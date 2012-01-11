Приморский край входит в лучшую группу регионов РФ с высоким уровнем и динамикой развития

ПРИМОРЬЕ, 11 января, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Сергей Дарькин принял участие в селекторном совещании «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти», которое провел Председатель Правительства РФ Владимир Путин.
Совещание прошло в формате видеоконференции. В соответствии с рейтингом комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти, составленным Минрегионом России, Приморский край занимает 23 позицию среди субъектов РФ. При этом по достигнутой в 2007-2010 годах динамике эффективности край стоит на 10 месте среди субъектов РФ.
По итогам 2010 года Приморский край по общей оценке эффективности отнесен к лучшей группе регионов с высоким уровнем и высокой динамикой. Во время селекторного совещания Председатель Правительства Владимир Путин обратил внимание губернаторов на важность соответствия результатов работы, экономической эффективности деятельности региона и уровнем жизни граждан. «Чтобы не было разрыва между бумажными отчетами и социальным самочувствием граждан», - отметил Владимир Путин.