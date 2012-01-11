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Реконструкция ул. Алеутской во Владивостоке приостановлена из-за холодов

11 января 2012, 14:13
В администрации города заверяют, что работы продолжатся с наступлением тепла.

ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. В связи с низкими температурами воздуха работа на Алеутской временно приостановлена. С наступлением теплого времени она будет продолжена.

Здесь будет завершена полная замена подземных коммуникаций, уложена новая гранитная брусчатка светло-серого цвета, установлено ограждение в виде стилизованных цепей. Окончание работ планируется к лету этого года. "

Напомним, обновление центральных улиц идет по заданию главы города Игоря Пушкарёва в рамках проекта "Морской фасад Владивостока". Обновленный вид уже приобрели улица Светланская, Океанский проспект, Пограничная, Набережная, Семеновская, сообщает пресс-служба мэрии.

#Новости#Проект «Наш город»#Владивосток#Общество
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