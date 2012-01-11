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РСА начал аккредитацию операторов техосмотра

11 января 2012, 16:03
К 10 января аккредитацию Российского союза автостраховщиков получили три организации (100 пунктов техосмотра).

11 января, ZRPRESS. К 10 января аккредитацию Российского союза автостраховщиков получили три организации (100 пунктов техосмотра).

Пункты техосмотра, которые раньше работали по договорам с МВД, были внесены в реестр операторов техосмотра автоматически после получения от них заявления, сообщает РСА.

Сейчас в реестр включено 1 890 операторов (2 375 пунктов техосмотра). Обработаны 1 654 заявки от операторов на обеспечение бланками талонов. Утвержденное количество бланков по России – 4 238 036 штук, сообщает АСН.

#Новости#Страхование#Дальний Восток#Общество
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