С 1 января в Приморье увеличены пособия на детей

Увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое как лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию (в том числе лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях), так и лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию. В 2012 году в Приморском крае размер минимальных пособий по уходу за первым ребенком составляет 2791,20 руб., за вторым и последующими детьми — 5582,39 руб. (с учетом районного коэффициента).