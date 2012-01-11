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С 1 января в Приморье увеличены пособия на детей

11 января 2012, 14:10
Коэффициент индексации составил 1,06.

ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. С 1 января 2012 года в Приморском крае размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 14 886 руб. 38 коп. (с учетом районного коэффициента). Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности составляет 558,24 руб., такую же сумму в месяц в качестве пособия по беременности и родам выплачивают женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации.

Увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое как лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию (в том числе лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях), так и лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию. В 2012 году в Приморском крае размер минимальных пособий по уходу за первым ребенком составляет 2791,20 руб., за вторым и последующими детьми — 5582,39 руб. (с учетом районного коэффициента).

Индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей, произведена согласно статьи 10 Федерального Закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Коэффициент индексации составил 1,06.

#Новости#Страхование#Приморье#Общество
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