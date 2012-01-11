Сергей Дарькин: Перед прокуратурой поставлена задача – преодоление неверия части общества в торжество закона

Ежедневно вы делаете большую и сложную работу, которая требует глубоких знаний, больших сил и моральной ответственности перед собой и обществом. Уверен, что благодаря высокому профессионализму работников прокуратуры России будет сделан значительный вклад в совершенствование правоохранительной системы, в обеспечение законности и правопорядка в нашем государстве. Желаю вам здоровья, семейного благополучия и успехов во всех делах!" – обратился Сергей Дарькин к сотрудникам прокуратуры.