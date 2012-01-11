Советы ученых: Как стать умнее в наступившем году

А есть ли специальная диета для поумнения? Увы, в 2010 году исследователи из Duke Evidence-Based Practice Center заключили, что многие хваленые рецепты не работают. Пищевые добавки с витаминами B6, B12 и E, а также фолиева кислота никак не влияли на сохранение когнитивных функций и уж тем более их улучшение. Средиземноморский рацион питания (рыба, фрукты, овощи, оливковое масло) тоже ничего не дает. Правда, есть данные, что куркума и гранатовый сок могут улучшать память или другие когнитивные функции.