Страховщиков ждет падение сборов по ОСАГО

По новому закону о техосмотре, который заработал с 1 января этого года, Российскому союзу автостраховщиков (РСА) была отведена роль контролирующего органа над пунктами техосмотра, которые были переданы в частные руки. Кроме того, по новым правилам получить полис ОСАГО невозможно без прохождения техосмотра: такой порядок был установлен для того, чтобы исключить коррупцию при его прохождении и снизить количество аварий на дорогах, пишет РБК daily.