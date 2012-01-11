Судьбу владивостокского моста-погорельца решит комиссия

Межведомственная комиссия для установления причин возгорания при строительстве мостового перехода через бухту Золотой Рог, определения технического состояния моста и оценки повреждения его конструктивных элементов начнет работу в январе 2012 года, когда будут получены данные всех основных экспертиз.