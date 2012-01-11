У приморских электричек – новое расписание

В большей части изменение расписания электропоездов таково: приближаясь к станции Вторая Речка (с любого направления), за несколько станций (1-6) электропоезда начинают опаздывать (на время от 1 до 13 минут), далее после прохождения станции Вторая Речка и следующих за ней, электропоезда отыгрывают отставание от старого графика, и если успевают, входят в старый график движения. Исключение составляют более серьезные отставания по графику следующих электропоездов: