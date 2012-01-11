В Дейтройте назвали лучшие автомобили 2011 года

У новой Elantra Limited на центральной консоли располагается 7-дюймовый сенсорный экран, на котором размещены элементы управления навигацией и аудио с возможностью интеграции iPod. Благодаря XM NavTraffic и NavWeather водитель может получать информацию о пробках, погоде, стоимости акций и спортивных результатах. Для пассажиров задней части салона также предусмотрена возможность подогрева сидений.