В Находке арестовано судно компании-должника

В настоящий момент должник исполнил требования по одному из исполнительных документов о взыскании штрафа в размере более 2,5 млн рублей. Однако в рамках оставшихся двух исполнительных производств задолженность до сих пор остается не погашенной. Кроме того, должником не выплачен исполнительский сбор. Таким образом, задолженность иностранной компании на сегодняшний день превышает 3 млн рублей.