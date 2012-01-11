В Находке арестовано судно компании-должника

ПРИМОРЬЕ, 11 января, ZRPRESS. Судебными приставами г. Находки наложен арест на судно VIDNOE, принадлежащее иностранной компании, занимавшейся незаконным выловом биоресурсов в территориальных водах РФ.
В отношении компании-должника в отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу было возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании штрафов на общую сумму, превышающую 5,5 млн рублей.
В настоящий момент должник исполнил требования по одному из исполнительных документов о взыскании штрафа в размере более 2,5 млн рублей. Однако в рамках оставшихся двух исполнительных производств задолженность до сих пор остается не погашенной. Кроме того, должником не выплачен исполнительский сбор. Таким образом, задолженность иностранной компании на сегодняшний день превышает 3 млн рублей.
В ходе розыскных мероприятий было выяснено, что в собственности должника имеется судно VIDNOE. Другого имущества, принадлежащего компании и на которое можно было бы обратить взыскание, обнаружено не было. В целях исполнения требований исполнительных документов судебными приставами-исполнителями принято решение о наложении ареста на судно.
В настоящий момент производится оценка арестованного имущества. Если должник не оплатит задолженность перед Российской Федерацией, иностранное судно будет реализовано, а средства, полученные от его продажи, перечислены в счет погашения задолженности, сообщает пресс-служба судебных приставов ПК.