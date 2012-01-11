В праздничные дни в Приморье угнали 27 машин

С начала января жертвами угонщиков стали 15 автомобилистов г. Владивостока: три преступления совершены в Первомайском районе, по четыре в Ленинском, Советском и Фрунзенском районах города. В большинстве случаев транспорт был похищен с неохраняемых придомовых территорий в вечернее и ночное время. Исключение составили кражи, совершенные 6 и 7 января – в первом случае автомобиль Honda Fit был похищен с парковки в районе магазина «В-Лазер», по Океанскому проспекту, во втором – кража Toyota ToyoAce совершена с территории автосервиса по ул. Калинина.