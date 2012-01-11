В праздничные дни в Приморье угнали 27 машин

ПРИМОРЬЕ, 10 января, ZRPRESS.В новогодние и рождественские каникулы на территории края совершено 37 краж и угонов автомашин, большая часть пострадавших – жители краевой столицы.
С начала января жертвами угонщиков стали 15 автомобилистов г. Владивостока: три преступления совершены в Первомайском районе, по четыре в Ленинском, Советском и Фрунзенском районах города. В большинстве случаев транспорт был похищен с неохраняемых придомовых территорий в вечернее и ночное время. Исключение составили кражи, совершенные 6 и 7 января – в первом случае автомобиль Honda Fit был похищен с парковки в районе магазина «В-Лазер», по Океанскому проспекту, во втором – кража Toyota ToyoAce совершена с территории автосервиса по ул. Калинина.
На втором месте по количеству краж и угонов г. Уссурийск – за девять дней января своих транспортных средств лишились 7 автомобилистов, на третьем месте г. Находка – 4 угона, пишет VladNews.ru.
Наиболее угоняемой маркой в Приморском крае остаются автомашины японского концерна Toyota.
Напоминаем, чтобы сохранить свою автомашину, необходимо оборудовать ее охранной сигнализацией и не бросать на долгое время без должного внимания и защиты. Если на угон автомобиля требуется более 5 минут, то преступники, как правило, бросают такую машину.
Если вы покидаете свой автомобиль надолго, не стоит оставлять его во дворе дома. Гараж, естественно, должен иметь надежные замки. Если же у вас нет гаража, то лучше поместить транспорт на платную автостоянку. Эти простые правила позволят вам избежать неприятных сюрпризов.