В "Транснефти" – новое назначение

ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» является правопреемником Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР. Учредитель - правительство Российской Федерации. Выполняет перекачку, координацию и управление транспортировкой нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по территории России и за ее пределы; профилактические, диагностические и аварийно-восстановительные работы на нефте- и нефтепродуктопроводах; координирует деятельность по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов нефтепроводного транспорта и т.д. «Транснефть» транспортирует 93% добываемой в России нефти.