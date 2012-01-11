Виктор Ишаев: Дальний Восток станет центром экономической жизни России

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS.Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев дал интервью информационному агентству РИА «Новости».
- Виктор Иванович, 2012 год – год председательства России на саммите АТЭС. Какие шаги, по вашему мнению, предпринимает дальневосточный регион России в целях экономической интеграции со странами АТЭС?
- На долю 21 страны - участницы АТЭС приходится 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, более 40% объема прямых иностранных инвестиций и около 40% населения мира. Страны АТЭС – это 20,7% всей внешней торговли России.
При этом в качестве региона, который должен выступить одним из ключевых звеньев интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, государствами Азиатско-Тихоокеанского региона выступает Дальневосточный федеральный округ.
Дальний Восток является основной контактной зоной, регионы которого наиболее вовлечены во внешнеэкономические связи со странами АТР. Внешнеторговый оборот дальневосточных территорий на 84% формируется за счёт стран АТР.
Азиатско–Тихоокеанский регион обладает огромным технологическим и инвестиционным потенциалом. При этом здесь не хватает энергоресурсов, и зачастую - сырья. Это может дать нашим восточным регионам то, что им необходимо для внутреннего развития.
Более того, бурное экономическое развитие стран АТР заставляет нас сегодня по-новому взглянуть на роль и место Дальнего Востока в политическом, экономическом и социальном развитии России.
Ориентация на страны Азиатско-Тихоокеанского региона делает экономику Дальнего Востока и всей России более устойчивой, так как в этом случае мы становимся менее зависимыми от того, что сегодня происходит в казалось бы стабильной в экономическом плане Европе.
Особую роль играет то, что в последние годы в отношении Дальнего Востока был принят целый ряд важных стратегических решений, затрагивающих вопросы его дальнейшей интеграции со странами АТР. В частности, утверждена Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Президентом Российской Федерации дано поручение о разработке Концепции Стратегии России в АТР и прогноза социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050 года с учетом геостратегических тенденций и особенностей сотрудничества России с ее соседями и партнерами по АТЭС. Эти материалы будут представлены на саммите АТЭС в 2012 году в городе Владивостоке.
- Дальний Восток сейчас переживает период мощного экономического развития. Нашими ближайшими соседями по АТР являются Южная Корея, Китай и Япония. Многие компании этих стран стремятся к участию в строительстве объектов на Дальнем Востоке. Хочет ли российская сторона их участия? Инвестиции в какие области в этом плане можно считать перспективными?
- По сценарию развития дальневосточного региона Владивосток превратится в агломерацию с представительскими, транспортно-логистическими, инновационно-образовательными и туристическими функциями. Это будет зона тесного взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, деловой центр и площадка для международной коммуникации.
Об участии корейского бизнеса в этих проектах мы говорили и с Президентом Республики Корея, и с Послом Республики Корея в России. В частности, предполагается качественно новое развитие судостроительной промышленности Дальнего Востока. В Приморье с привлечением инвестиций Кореи и Сингапура положено начало строительству двух судостроительных заводов: для производства платформ и судов (танкеров и газовозов) водоизмещением более 100 тыс. тонн. Думаю, мы вполне можем реанимировать российско-корейский проект технопарка «Находка» в Приморском крае.
Сахалинские нефтегазовые проекты на протяжении нескольких лет продолжают оставаться крупнейшими объектами инвестиционного сотрудничества между Россией и Японией. Например, в проекте «Сахалин-1» участвует известная японская фирма «Содеко», а в проекте «Сахалин- 2» - фирмы Мицуи и Мицубиси. С компанией «Сумитомо» ведутся переговоры по совместному освоению Эльгинского угольного месторождения с последующей экспортной поставкой углей в Японию. Во Владивостоке японские компании оказывают техническое содействие в строительстве мостов к площадке проведения саммита, в установке турбин высокоэффективных генераторов, которые будут подавать в здание, где пройдет саммит АТЭС, тепло и электроэнергию.
Что касается Китая - это перспективный развивающийся рынок, который потребляет нашу продукцию. Но если посмотреть структуру товарооборота, то здесь не все так хорошо, как нам бы хотелось. К сожалению, сохраняется сырьевая направленность нашего экспорта. Мы продаем нефть, газ, уголь, металлы, биоресурсы, лес. Покупаем же в основном готовую продукцию – текстиль, машины, механизмы. Хотя все это можно производить у нас на Дальнем Востоке. Такая политика нас не устраивает. Если Китай или любое другое государство хочет пользоваться нашими ресурсами - мы не возражаем, но при условии, что эти ресурсы будут перерабатываться на нашей территории.
В 90-е годы многие руководители наших регионов, приезжая в другие страны, рассказывали, какая у нас богатая ресурсная база. На что получали ответ – если вы такие богатые, то почему вы такие бедные? Мы не можем дальше так относиться к своим ресурсам. Необходимо правильное и рациональное их использование.
Одним из механизмов развития межрегионального сотрудничества с КНР и, прежде всего, в инвестиционной сфере является Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы), утвержденная Президентом Российской Федерации и Председателем Китайской Народной Республики.
- Какие отрасли, на ваш взгляд, в ближайшие десятилетия могут стать точками роста экономики Дальнего Востока?
- Основные приоритеты социально-экономического развития Дальнего Востока направлены на развитие ряда отраслей, связанных с освоением и переработкой природных ресурсов с использованием выгодного географического положения для развития логистических транспортных схем. И конечно же мы должны реализовать инновационный потенциал территории.
Привлечение иностранных инвестиций, как из стран Европы, так и из стран АТР, является важным источником финансирования приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории дальневосточных субъектов.
Инвестиции на развитие региона в ближайшие десять лет составят не менее 3,3 триллиона рублей. Основной объем средств будет направлен на развитие инфраструктуры. До 2025 года эти инвестиционные планы возрастают почти в 3 раза – до 9 трлн руб.
Основной объем инвестиций предполагается направить в инфраструктурный сектор, модернизация которого и дальнейшее расширение должно создать надежную базу развития и стимулы для привлечения инвестиций в промышленность и другие отрасли Дальнего Востока.
К сожалению, сегодня мы не используем в полном объеме транспортный, транзитный потенциал нашего региона. Важная особенность транспортной системы Востока России – это именно транзитная составляющая, перевозка больших объемов грузов в другие регионы России. Транзитные возможности в направлении АТР – Европа не используются совсем. Создание современной транспортной сети с логистическими узлами на Дальнем Востоке позволит повысить интеграцию округа не только в единое экономическое пространство страны, но и в международную транспортную систему Азиатско-Тихоокеанского региона.
Для того, чтобы регион не утратил свою специализацию, в воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологоразведку и формирование модернизированных лесного и рыбопромышленного комплексов планируется привлечь около 300 млрд рублей инвестиций.
- Каков потенциал экономического роста Дальнего Востока России? В каких проектах в перспективе было бы желательно сотрудничество с зарубежными компаниями?
- Сегодня реализуется очень перспективный и интересный проект по газификации. ОАО «Газпром» совместно с властями регионов Дальнего Востока России работает над выполнением так называемой «Восточной газовой программы».
В текущем году компания «Транснефть» приступила к строительству второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан».
В Амурской области будет реализован проект нового космодрома «Восточный». Предполагается, что в строительство будут вовлечены как федеральные средства, так и средства внебюджетных источников, в том числе возможно иностранных инвесторов.
В наших планах – дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали. Необходимый объем инвестиций только на развитие и модернизацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (с учетом подвижного состава) составляет до 2015 года более 400 млрд рублей, а до 2030 года - около 1,1 трлн рублей.
Проведение коренной модернизации и реконструкции Байкало-Амурской магистрали создаст условия для многократного роста объемов транзитных и внешнеторговых перевозок через порты Дальневосточного региона.
Надо понимать, что через десять-двадцать лет Дальний Восток станет центром экономической жизни России. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас идет мощный подъем экономики, а Дальний Восток России в силу своего географического положения вовлечен в процесс сотрудничества со странами этого региона.
- Виктор Иванович, вы часто бываете с рабочими поездками во Владивостоке, где регулярно инспектируете ход строительства объектов саммита АТЭС- 2012? Как, по вашему мнению, идет подготовка к саммиту?
- Замечу, что я бываю на стройках АТЭС не в качестве инспектора. Моя задача не просто контролировать, а помогать. Каждый раз, объехав строящиеся объекты, мы садимся с руководителями региона, строительных компаний, представителями федеральных органов власти ищем пути решения тех или иных проблем. А с проблемами мы сталкивались постоянно. Гладко может быть только у того, кто ничего не делает. Мы вместе искали лучшие проектные решения, подсказывали, как можно ускорить сроки предоставления земельных участков, сроки строительства. Координировали действия министерств и ведомств, напоминали им об их прямых обязанностях. К примеру, у прокуратуры и полиции появились свои представители на острове Русский только после нашего вмешательства, а мэрия Владивостока только после наших замечаний приступила к ремонту фасадов на гостевом маршруте Владивостока.
Всего подпрограммой «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на период 2008-2012 годы в целом предусмотрено 661, 9 млрд рублей на 66 объектов, в том числе из них основных объектов - 48. По 14 объектам работы уже завершены, готовность остальных на конец 2011 года составит порядка 87%.
Сейчас во Владивостоке идет дорожное строительство. Всего предусмотрено семь дорожных объектов общей протяженностью 92,2 км со сметной стоимостью 46,6 млрд рублей. В тестовом режиме уже эксплуатируется 68,8 км. Смонтировано порядка 434 м основного пролета мостового перехода через бухту Золотой Рог и около 610 м мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный, полностью готовы пролетные строения низководного моста через Амурский залив, в настоящее время там ведется бетонирование проезжей части. Ввод объектов запланирован на второй квартал 2012 года.
Активно возводится новый международный авиатерминал. Завершено строительство плоскостных сооружений аэропортового комплекса с инженерным оборудованием и уже введено в эксплуатацию. Имеют высокую степень готовности и планируются к вводу в первом квартале 2012 года командно-диспетчерский пункт, топливозаправочный комплекс и здание аэропорта.
На острове Русский завершается строительство объектов Дальневосточного федерального университета, начата поэтапная сдача сооружений, которую планируется завершить к маю 2012 г.
Что касается финансирования, то проблем нет, оно сегодня идет даже с опережающими темпами.
Хороших темпов строительства удалось достичь, в том числе, благодаря принятию специального закона, который позволил существенно сократить и бюрократические процедуры, и сроки их проведения. Эта хорошая практика и думаю, что будет разумно применить такой же режим и для строительства объектов будущего космодрома «Восточный» в Амурской области.
Что касается развития острова Русский после 2012 года, когда завершится саммит АТЭС, то здесь нужно строить санатории и дома отдыха. Необходимо активно эксплуатировать имеющуюся инфраструктуру для привлечения на отдых и лечение дальневосточников.
При строительстве объектов, которые возводятся к саммиту АТЭС 2012 года, главное - это соблюдать технологию, качество выполняемых работ и технику безопасности. Сроки, конечно, тоже важны.
Все объекты - дороги, мосты, аэропорт предназначены для развития инфраструктуры Владивостока. Летом 2012 года стройки будут завершены, и город получит достаточно воды, новые очистные сооружения, мостовые переходы, дороги.
- Какую роль в социально-экономическом развитии Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока играет масштабная подготовка к саммиту АТЭС – 2012?
- Решение о проведении саммита АТЭС во Владивостоке обусловлено не только ролью Дальнего Востока как географически контактной зоной со странами АТР, но и предполагает через реализацию инфраструктурных проектов по подготовке к форуму придать дополнительный импульс к развитию дальневосточных территорий и расширению их сотрудничества со странами АТР.
В связи с подготовкой саммита АТЭС-2012 практически весь Приморский край становится точкой роста для экономики Дальнего Востока. Во-первых, для строительства объектов саммита задействованы мощности и строительные ресурсы других регионов, в том числе, Хабаровского края. Во-вторых, огромное значение будет иметь формирование современного федерального университета, модернизация и вовлечение инновационного потенциала дальневосточной науки.
А самое главное – все построенные объекты останутся служить людям. Сам саммит пройдет за два дня, а дороги, мосты, аэропорт, коммунальная инфраструктура, современнейшие корпуса федерального университета позволят изменить Владивосток, сделать его визитной карточкой России.
Вы думаете, руководство страны не могло провести саммит в Москве или Санкт-Петербурге? Там уже готова вся инфраструктура для успешного проведения международных встреч, но тогда бы мы не смогли за какие-то три года коренным образом изменить Владивосток и юг Приморья, сделать из обычного города современный достойный город, комфортный для проживания владивостокцев, удобный для встречи туристов и бизнесменов.