Виктор Ишаев: Дальний Восток станет центром экономической жизни России

- Замечу, что я бываю на стройках АТЭС не в качестве инспектора. Моя задача не просто контролировать, а помогать. Каждый раз, объехав строящиеся объекты, мы садимся с руководителями региона, строительных компаний, представителями федеральных органов власти ищем пути решения тех или иных проблем. А с проблемами мы сталкивались постоянно. Гладко может быть только у того, кто ничего не делает. Мы вместе искали лучшие проектные решения, подсказывали, как можно ускорить сроки предоставления земельных участков, сроки строительства. Координировали действия министерств и ведомств, напоминали им об их прямых обязанностях. К примеру, у прокуратуры и полиции появились свои представители на острове Русский только после нашего вмешательства, а мэрия Владивостока только после наших замечаний приступила к ремонту фасадов на гостевом маршруте Владивостока.