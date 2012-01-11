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Владивостоку удалось вернуть еще один детсад

11 января 2012, 20:15
Накануне новогоднего праздника во Владивостоке открыт новый детский сад по адресу ул. Борисенко, 20.

Накануне новогоднего праздника во Владивостоке открыт новый детский сад по адресу ул. Борисенко, 20.

Уже 11 января сюда придут дошколята Первомайского района. Он рассчитан на 90 детей, по 15 малышей в группе. Изначально двухэтажное здание было детским садом, затем его на много лет заняла начальная школа. Здание нового детского сада № 166 полностью отремонтировали, оснастили новым оборудованием, заменили все коммуникации, сети и ограждение. Стены групп детского сада расписали художники творческого объединения «33+1».

«За последние три года открыто 14 детских садов: возвращены детям те учреждения, которые ранее находились в муниципальной собственности, и построены новые, - говорит мэр Игорь ПУШКАРЕВ. - До февраля 2013 года мы планируем открыть еще 11 муниципальных детских садов и обеспечить около тысячи мест в коммерческих садах». Как ранее сообщала пресс-служба городской администрации, к концу 2013 года будет создано более 10 тысяч мест в детских садах.

«Золотой Рог».

#Новости#Наука и образование#Владивосток#Общество
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