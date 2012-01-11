Владивостоку удалось вернуть еще один детсад

«За последние три года открыто 14 детских садов: возвращены детям те учреждения, которые ранее находились в муниципальной собственности, и построены новые, - говорит мэр Игорь ПУШКАРЕВ. - До февраля 2013 года мы планируем открыть еще 11 муниципальных детских садов и обеспечить около тысячи мест в коммерческих садах». Как ранее сообщала пресс-служба городской администрации, к концу 2013 года будет создано более 10 тысяч мест в детских садах.