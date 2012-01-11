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Во Владивостоке на о. Русский построен новый энергообъект для саммита АТЭС

11 января 2012, 16:11
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» поставило под напряжение подстанцию 35/10 кВ «Океанариум» на о. Русский во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» поставило под напряжение подстанцию 35/10 кВ «Океанариум» на о. Русский во Владивостоке. Новый энергообъект построен в рамках подготовки краевого центра к проведению саммита АТЭС-2012.

Строительство подстанции трансформаторной мощностью 32 МВА – часть инвестиционного проекта ОАО «ДВЭУК» по созданию распределительной электросети островной территории для ее соединения с энергосистемой Приморского края и постоянного электроснабжения объектов саммита.

«В ходе реализации проекта смонтирована вся линейная часть протяженностью девять километров, в том числе участок между подстанциями «Русская» и «Океанариум» в районе Дальневосточного федерального университета, а также кабельная линия до Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» и отпайка до коммунальной зоны острова. Заключительным этапом создания распределительной электросети станет строительство в 2012 году подстанции «Коммунальная», – прокомментировал главный инженер дирекции по строительству источников генерации и распределительных сетей для обеспечения проведения саммита АТЭС-2012 ОАО «ДВЭУК» Алексей Шатурин.

Государственным заказчиком проекта выступает Министерство регионального развития РФ. Работы ведутся во исполнение подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Досье: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2011 гг. составила 25 млрд рублей. На период 2012-2015 гг. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в размере свыше 100 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Бизнес
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