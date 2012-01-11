Во Владивостоке на о. Русский построен новый энергообъект для саммита АТЭС

«В ходе реализации проекта смонтирована вся линейная часть протяженностью девять километров, в том числе участок между подстанциями «Русская» и «Океанариум» в районе Дальневосточного федерального университета, а также кабельная линия до Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» и отпайка до коммунальной зоны острова. Заключительным этапом создания распределительной электросети станет строительство в 2012 году подстанции «Коммунальная», – прокомментировал главный инженер дирекции по строительству источников генерации и распределительных сетей для обеспечения проведения саммита АТЭС-2012 ОАО «ДВЭУК» Алексей Шатурин.