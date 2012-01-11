Во Владивостоке открыта новая площадка для обсуждения программы развития ДВФУ

Программа развития ДВФУ до 2019 года была утверждена распоряжением Правительства РФ в декабре 2010 года. Этот документ определил цель и приоритетные направления развития университета, а также задачи и мероприятия, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели. Найти полный текст Программы развития ДВФУ можно в одноименном разделе на сайте университета. В этом же разделе размещены план реализации мероприятий Программы развития, целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности ДВФУ, а также финансовый план программы, сообщает пресс-служба ДВФУ.