Во Владивостоке совершено разбойное нападение на магазин

По неизвестным причинам пострадавшая сообщила об инциденте в полицию только на следующий день. Несмотря на это, оперативники установили личность и задержали налетчика. Им оказался 27-летний житель Владивостока. Похищенные из торговой точки деньги он успел потратить на собственные нужды. В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.