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Жильцы рухнувшего дома во Владивостоке встретили Новый год в своих квартирах

11 января 2012, 20:11
Жильцы дома по ул. Руднева, 5, разрушившегося от ветхости летом 2011 года, встретили Новый год в отремонтированном доме.
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ЖКХ

Жильцы дома по ул. Руднева, 5, разрушившегося от ветхости летом 2011 года, встретили Новый год в своих квартирах в отремонтированном доме. Почти полгода они жили в одной из гостиниц Владивостока.

Стоит отметить, что этот дом теперь внешне значительно отличается от соседних. Заново из андезито-базальтовых блоков возведены стены трех этажей, уложено новое чердачное перекрытие. Стены уцелевшей части дома специалисты укрепили с помощью металлических пластин и химических анкеров. Жители очень благодарны сотрудникам МЧС, а также сотрудникам городской администрации - за судьбой дома и ходом ремонта следили, был выделен помощник от администрации, которому жители могли позвонить в любое время.

«Золотой Рог».

#Новости#ЖКХ#Владивосток#Общество
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