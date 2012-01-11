Жильцы рухнувшего дома во Владивостоке встретили Новый год в своих квартирах

Стоит отметить, что этот дом теперь внешне значительно отличается от соседних. Заново из андезито-базальтовых блоков возведены стены трех этажей, уложено новое чердачное перекрытие. Стены уцелевшей части дома специалисты укрепили с помощью металлических пластин и химических анкеров. Жители очень благодарны сотрудникам МЧС, а также сотрудникам городской администрации - за судьбой дома и ходом ремонта следили, был выделен помощник от администрации, которому жители могли позвонить в любое время.