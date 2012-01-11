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Жителям поселка Врангель сделали лучший подарок

11 января 2012, 20:49
В поселке Восточного порта открылся шестиэтажный торгово-развлекательный центр «Каскад».

Перед наступлением Нового года в поселке Восточного порта распахнул двери шестиэтажный торгово-развлекательный центр «Каскад», собственником которого является бизнесмен Самвел АВЕТИСЯН. Под одной крышей расположились большой продовольственный супермаркет, отделы промышленных товаров, детский игровой комплекс, кафе и современный кинотеатр на 120 мест, который вошел в сеть «Иллюзион».

Общая площадь нового центра составляет 5 тыс. квадратных метров, почти половина отведена под торговые помещения. Каркасно-монолитное здание облицовано керамической плиткой. Перед центром оборудована автопарковка и установлена детская площадка, сообщили «ЗР» в пресс-службе города Находка. С открытием центра у жителей поселка Врангель не будет нужды ехать за многие километры в город, чтобы, скажем, посмотреть семьей новый кинофильм или сводить ребенка на аттракционы.

«Врангель активно развивается, здесь реализуются многие экономические проекты федерального масштаба. И задача городской администрации при поддержке местного бизнеса создавать для населения максимально комфортные условия жизни. Пусть мы по-прежнему называем Врангель поселком, пусть он удален от центра города, но это не периферия, это часть Находки», - подчеркнул глава Находкинского городского округа Олег КОЛЯДИН. К слову, Врангель является одним из крупных микрорайонов городского округа, здесь проживает порядка 18 тыс. человек, или более 11% населения Находки.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Бизнес
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