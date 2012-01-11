Жителям поселка Врангель сделали лучший подарок

«Врангель активно развивается, здесь реализуются многие экономические проекты федерального масштаба. И задача городской администрации при поддержке местного бизнеса создавать для населения максимально комфортные условия жизни. Пусть мы по-прежнему называем Врангель поселком, пусть он удален от центра города, но это не периферия, это часть Находки», - подчеркнул глава Находкинского городского округа Олег КОЛЯДИН. К слову, Врангель является одним из крупных микрорайонов городского округа, здесь проживает порядка 18 тыс. человек, или более 11% населения Находки.