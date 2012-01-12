Нарушителей экологии в Приморье активно привлекают к ответственности

В управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края с начала 2011 года было рассмотрено 68 жалоб и обращений граждан по фактам нарушения природоохранного законодательства, в результате проведенных проверок по таким обращениям возбуждены административные дела в отношении 4 юридических и 11 должностных лиц, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.