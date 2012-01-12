Подача газа во Владивосток не прекращалась, несмотря на пожар на газопроводе

ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Возобновить подачу газа на горевшем 11 января участке газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток планируется в ночь на 13 января. При этом подача природного газа на энергообъекты Владивостока (сегодня на голубое топливо" переведены ТЭЦ-1, теплоцентраль "Северная" и частично ТЭЦ-2) не нарушалась.
9 января на участке газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток была обнаружена гидратная пробка. Сразу после обнаружения были начаты работы по ее ликвидации. 11 января при удалении гидратной пробки произошло возгорание. Работникам Хабаровского линейного производственного управления ООО "Газпром трансгаз Томск" возгорание удалось ликвидировать. Люди и техника не пострадали.
По словам директора Хабаровского линейного производственного управления ООО "Газпром трансгаз Томск" Ивана Башунова, в настоящее время на участке магистрального газопровода восстановительные работы близятся к завершению.
"Возгорание было управляемое. Подача газа на Владивостокскую ТЭЦ-2 не нарушилась. Газа, находящегося в магистральном газопроводе, достаточно, чтобы обеспечить потребителей Владивостока", - отметил представитель "Газпром трансгаз Томск".
Напомним, что сооружение газопроводной системы Сахалин-Хабаровск-Владивосток обошлось порядка в полтриллиона рублей. В тоже время труба сегодня стоит почти пустая - реальный спрос на газ оказался значительно ниже мощностей магистрали. Магистраль была построена за рекордные сроки - для обеспечения подачи газа на объекты саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. При этом некоторые газовики говорили, что во много раз дешевле газифицировать остров Русский автономно: баллонным газом, а не подводить магистральную трубу.
Фото филиала "Приморская генерация" ОАО "ДГК".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог" – ZRPRESS.Ru.