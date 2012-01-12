Президент России пополнил сотню поручений Виктору Ишаеву

ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе в 2012 году будет выполнять ряд новых задач.
Согласно поручению Президента России Дмитрий Медведева полномочному представителю Президента РФ в ДФО Виктору Ишаеву полпредство будет осуществлять постоянный мониторинг за наличием в аптечной сети жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Мониторинг также коснется обоснованности установления цен на эти лекарственные средства.
Кроме того, полпредство проведет мониторинг за обоснованностью предельного уровня оплаты за проведение обязательного технического осмотра транспортных средств и его фактической стоимостью для автовладельцев.
Глава государства также поручил полпреду организовать мониторинг за отсутствием неправомерных экономических и организационных препятствий для бесперебойной поставки на рынок автомобильного бензина и иных видов моторного топлива, а также уровнем рыночных цен на эти товары.
Новым объектом контроля со стороны полпредства станет обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры и наличие необходимых для этого энергетических ресурсов.
Президент поручил Виктору Ишаеву при выявлении проблем в этих сферах незамедлительно принимать меры по их решению во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В целом на контроле полномочного представителя Президента РФ в ДФО находится исполнение 94 поручений главы государства.