zr.media
ГлавноеВсе новости

Проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012 "отражает тенденцию"

12 января 2012, 18:16
Япония поддерживает тенденцию более весомого присутствия России в АТР, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с японским премьер-министром Есихико Нодой.

Япония поддерживает тенденцию более весомого присутствия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с японским премьер-министром Есихико Нодой, пишет РИА Новости.

Матвиенко отметила, что японский премьер считает, что проведение во Владивостоке саммита АТЭС-2012 и следующей сессии АТПФ "отражает тенденцию все более весомого присутствия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Япония, подчеркнул он, всемерно поддерживает эту тенденцию, и это является принципиальной позицией Токио", - сказала Матвиенко.

"По мнению премьер-министра, только с участием Российской Федерации и Японии можно создать стабильную систему межгосударственных отношений в регионе", - добавила она.

Матвиенко возглавляет российскую делегацию на АТПФ в Токио. Следующая сессия АТПФ состоится в 2013 году во Владивостоке.

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56