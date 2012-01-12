Саммит АТЭС-2012: О чем поговорить?

Директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Юрий АВДЕЕВ на недавнем семинаре в Санкт-Петербурге предложил принципиально иное. По его словам, темы, которые могли бы быть интересны всем странам-участницам, - это освоение космического пространства. Аргументы: строительство космодрома Восточный в г. Свободный Амурской области и существование в АТР, как минимум, десяти полигонов для космических запусков. Россия могла бы предложить инициативу объединения усилий всех стран в освоении космоса и предложить единую программу со специализацией каждой из космических площадок.