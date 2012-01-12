В Приморском крае квота на привлечение гастарбайтеров снижена на 5298 человек

ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Cогласно установленной на 2012 год квоте на иностранную рабочую силу, предприниматели Приморского края смогут пригласить 28 тыс. 702 гастарбайтера.
Особенно удивляет точность до двух человек из более чем 28 тысяч, ведь по опыту минувшего 2011 года квота была исчерпана еще в апреле, но иностранцы ехали и ехали в Приморье. Проблема заключается в терминах: квота выделяется на иностранных рабочих, а кроме них в Приморский край приезжают мигранты, которые тоже где-то как-то работают, получая, например, патент, который, кроме права на работу, дает еще и возможность легализоваться.
Напомним, в 2011 году официально было разрешено приглашение иностранных 34 тыс. рабочих.
Ольга Журман, "Золотой Рог" – ZRPRESS.Ru.