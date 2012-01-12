В Приморском крае квота на привлечение гастарбайтеров снижена на 5298 человек

Особенно удивляет точность до двух человек из более чем 28 тысяч, ведь по опыту минувшего 2011 года квота была исчерпана еще в апреле, но иностранцы ехали и ехали в Приморье. Проблема заключается в терминах: квота выделяется на иностранных рабочих, а кроме них в Приморский край приезжают мигранты, которые тоже где-то как-то работают, получая, например, патент, который, кроме права на работу, дает еще и возможность легализоваться.