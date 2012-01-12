ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Авиакомпания "Владивосток Авиа" в 2011 задержала 6% рейсов, всего было задержано 44 рейса из 2,095 тыс. выполненных. Согласно данным Росавиации 15 рейсов задержаны более чем на 2 часа, 9 рейсов на 3 часа и более, 8 - на 4 часа и более, 5 - на 5 часов и более, 7 - на более 6 часов.