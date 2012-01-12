Во Владивосток из Японии продолжает поступать радиоактивная автотехника

ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Радиационный контроль владивостокских таможенников в новогодние каникулы оказался эффективным
Прошедшие новогодние праздники показали, что и в новом 2012 году продолжает поступать из Японии автотехника, получившая радиоактивное загрязнение в результате аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1».
Только за первую декаду января владивостокскими таможенниками в зоне ответственности Первомайского таможенного поста выявлены 34 объекта (части) автотехники, представляющих собой рамы, двигатели, кузова, кабины и другие запчасти. По всем выявленным объектам Роспотребнадзором принято решение о запрете их ввоза на таможенную территорию Таможенного союза. Радиоактивные находки еще раз подтвердили, что в настоящее время возможность ввоза радиоактивных грузов не миновала, а значит, контроль таможни в этом направлении по-прежнему необходим и в праздники, и в будни.
Как сообщила Виктория Шамаева, пресс-секретарь Владивостокской таможни, в течение 2011 года Владивостокской таможней выявлено 273 объекта, имеющих повышенный уровень ионизирующего излучения, большая часть которых прибыла из Японии. Из них Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю запрещен ввоз на территорию Таможенного союза 191 объекта, разрешен ввоз 49 объектов, 33 автомобиля дезактивированы.