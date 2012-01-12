Во Владивосток из Японии продолжает поступать радиоактивная автотехника

Только за первую декаду января владивостокскими таможенниками в зоне ответственности Первомайского таможенного поста выявлены 34 объекта (части) автотехники, представляющих собой рамы, двигатели, кузова, кабины и другие запчасти. По всем выявленным объектам Роспотребнадзором принято решение о запрете их ввоза на таможенную территорию Таможенного союза. Радиоактивные находки еще раз подтвердили, что в настоящее время возможность ввоза радиоактивных грузов не миновала, а значит, контроль таможни в этом направлении по-прежнему необходим и в праздники, и в будни.