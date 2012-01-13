15,2 млн тонн нефти ESPO отправлено из порта «Козьмино» в 2011 году

Помимо перевалки заявленного количества нефти важной задачей на 2011 год была подготовка объектов порта к увеличению мощности до 30 млн. тонн, которое предусмотрено строительством второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Возводится дополнительная система учета нефти на береговых и причальных сооружениях, продолжается обустройство причала № 2 для приема одновременно двух танкеров и строительно-монтажные работы на пункте приема нефти. На 2012 год также запланированы мероприятия ФГУП «Росморпорт» по дноуглублению акватории в районе причала № 2 и укреплению подходной дамбы для обработки танкеров дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн.