Аэрофлот запускает второй самолет с Интернетом на борту

«Инновационное развитие избрано Аэрофлотом в качестве магистрального курса, — говорит генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — В отечественной отрасли Аэрофлот удерживает ведущие позиции в деле освоения информационных технологий, которые повышают эффективность бизнеса, упрощают пользование авиатранспортом, делают его более удобным и доступным. Аэрофлот, будучи высокотехнологичной компанией, делает ставку на внедрение информационных технологий во все сферы производственной и коммерческой деятельности, как мощное средство повышения качества обслуживания клиентов и экономической эффективности».