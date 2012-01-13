Для 50 тысяч приморских работодателей стартовала отчетная кампания в ПФР

В этот раз одним пакетом вместе с отчетностью по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2011 год и данными персонифицированного учета на всех работников предприятий за 4 квартал 2011 года, работодатели предоставляют сведения о зарплате за 2011 год, которые учитываются впоследствии для целей обязательного пенсионного страхования, а также для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.