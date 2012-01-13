Эксперты советуют в пятницу, 13-го отложить дела и подумать о выходных

Ольховой отметил, что в последнее десятилетие в России мысль о том, что в пятницу, 13-го случится что-то негативное, стала привычкой. "Можно порекомендовать тем, кто относится к этому серьезно, в пятницу, 13-го утешать себя, больше отдыхать, сделать что-то приятное, потому что человек обычно подстраивает реальность под то, что у него в голове", - сказал он.