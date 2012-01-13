Евгений Овечкин: Избиратели вправе знать, как депутаты выполняют свои обязанности

ВЛАДИВОСТОК, 13 января, ZRPRESS. Работа Законодательного Собрания Приморского края должна быть максимально открытой для избирателей. Такую задачу перед депутатами пятого созыва поставил председатель Законодательного Собрания Приморья Евгений Овечкин.
"Важно, чтобы каждый избиратель, каждый житель Приморского края мог проконтролировать работу депутатов. Необходимо вернуть доверие граждан ко всем институтам власти. Для этого работа депутата должна быть понятна и открыта", - отметил Евгений Овечкин.
Напомним, что с прошлого года все сессии краевого парламента доступны для пользователей Интернета. Посмотреть трансляцию можно в реальном времени в день заседания на сайте Законодательного Собрания Приморского края. Преимущества новой формы работы уже оценили приморские журналисты, освещающие деятельность законодателей края. На информационном ресурсе официального сайта ЗС ПК размещаются также анонсы заседаний краевого парламента и профильных комитетов, пресс-релизы о работе законодательного органа, представлена информация о депутатах, структуре и деятельности Законодательного Собрания. В дальнейшем планируется, что и работа комитетов, будет транслироваться в он-лайн режиме, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ЗС ПК.
По мнению спикера, задача каждого депутата – организовать на своем округе продуктивную работу с обращениями граждан, оказать реальную помощь каждому обратившемуся за помощью. Ежедневно прием избирателей ведут специалисты Общественной приемной Законодательного Собрания во Владивостоке (Алеутская,45-а, каб. 418).
Кроме этого, наряду с традиционными приемными депутатов на округах, будет активно работать интернет-приемная краевого парламента и председателя Законодательного Собрания Приморья.
- Мы понимаем важность диалога с избирателями для оперативного законодательного реагирования, для решения проблемы конкретного человека, поэтому развиваем эту работу,- говорит Евгений Овечкин, - чтобы граждане могли оценить нашу деятельность, мы не намерены скрывать от избирателей, кто из депутатов не присутствует на заседаниях. Поэтому списки присутствующих и отсутствующих на сессии публикуются на сайте в тот же день. Избиратели вправе знать, как депутаты выполняют свои обязанности".