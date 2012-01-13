Евгений Овечкин: Избиратели вправе знать, как депутаты выполняют свои обязанности

Напомним, что с прошлого года все сессии краевого парламента доступны для пользователей Интернета. Посмотреть трансляцию можно в реальном времени в день заседания на сайте Законодательного Собрания Приморского края. Преимущества новой формы работы уже оценили приморские журналисты, освещающие деятельность законодателей края. На информационном ресурсе официального сайта ЗС ПК размещаются также анонсы заседаний краевого парламента и профильных комитетов, пресс-релизы о работе законодательного органа, представлена информация о депутатах, структуре и деятельности Законодательного Собрания. В дальнейшем планируется, что и работа комитетов, будет транслироваться в он-лайн режиме, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ЗС ПК.