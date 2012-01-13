Финансовая группа БКС подвела итоги 2011 года

В 2011 году компания организовала сотни бесплатных семинаров по персональному финансовому планированию, оказав помощь в принятии эффективных финансовых решений по сохранению и приумножению сбережений тысячам россиян. Общее количество клиентов ФГ БКС приблизилось к 100 тысячам. Компания не только сохранила лидерские позиции на рынке брокерских услуг, но и предложила инвесторам новые продукты и услуги, которые призваны помочь клиентам компании работать более эффективно и комфортно. В частности, специалисты БКС успешно обновили технологию «Единый брокерский счет». В сентябре ФГ БКС запустила новый сайт «Робо-строй», посвященный созданию торговых роботов и автоматизации биржевых операций. Компания БКС традиционно обеспечивает клиентов высокотехнологичными решениями.