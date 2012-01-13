Где приморцам хранить денежные средства в 2012 году

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря, ZRPRESS. По мнению экспертов Владивостокского филиала ООО «Брокеркредитсервис», при выборе инструментов для инвестирования, всегда, в том числе и в 2012 году, надо исходить из ситуации и потребностей: если задача – сохранить денежные средства практически без риска, то депозитные счета – идеальный продукт, но при этом не надо забывать об инфляции, которая "съест" большую часть дохода. Если же хотите получить большую доходность, то размещать необходимо в более рисковые инструменты, например, в акции.
Стоимость российского рубля к доллару США и евро будет определяться в начале 2012 года тенденциями мирового рынка энергоносителей и динамикой пары евро-доллар на международном валютном рынке. При консервативном сценарии, при стоимости нефти марки Brent от 100 долларов за баррель и выше (115-119) доллар может находиться в диапазоне 27-32.80 руб. При этом отмечу, что сбережения в 2012 году лучше всего хранить одновременно в 3 валютах (российские рубли, доллары и евро). Наиболее предпочтительна следующие пропорции: - 50% российские рубли (в случае, если основная доля доходов исчисляется в национальной валюте), остальные 50% в долларах США и евро, пропорции превалирования одной над другой валютой можно менять, в обозримом будущем лучше увеличить долларовую пропорцию, например 35% доллары США и 15% евро.
Вложения в драгметаллы будут целесообразны при резком ухудшении ситуации в мировой экономике. Если долговой кризис в ближайшие месяцы в Европе усугубится, стоимость золота в 2012 году вполне может перевалить за $2000 за тройскую унцию.
Теперь об акциях. Негативный сценарий развития европейского долгового кризиса несет в себе значительные риски для фондового рынка. В то же время в ряде российских компаний мы видим хорошие фундаментальные истории, а по отдельным акциям – привлекательные спекулятивные возможности.