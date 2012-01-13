Где приморцам хранить денежные средства в 2012 году

Стоимость российского рубля к доллару США и евро будет определяться в начале 2012 года тенденциями мирового рынка энергоносителей и динамикой пары евро-доллар на международном валютном рынке. При консервативном сценарии, при стоимости нефти марки Brent от 100 долларов за баррель и выше (115-119) доллар может находиться в диапазоне 27-32.80 руб. При этом отмечу, что сбережения в 2012 году лучше всего хранить одновременно в 3 валютах (российские рубли, доллары и евро). Наиболее предпочтительна следующие пропорции: - 50% российские рубли (в случае, если основная доля доходов исчисляется в национальной валюте), остальные 50% в долларах США и евро, пропорции превалирования одной над другой валютой можно менять, в обозримом будущем лучше увеличить долларовую пропорцию, например 35% доллары США и 15% евро.