Ишаев: Слова искренней благодарности - журналистам, кто не замалчивает проблемы в регионах

Выражаю слова искренней благодарности всем журналистам, кто объективно освещает жизнь и процессы в округе, не замалчивает проблемы в регионах и показывает позитивные моменты, происходящие на Дальнем Востоке. Огромное спасибо за мастерство и профессионализм! Виктор Ишаев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.