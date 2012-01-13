Ишаев: Слова искренней благодарности - журналистам, кто не замалчивает проблемы в регионах

ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ поздравил журналистов Дальнего Востока с профессиональным праздником.
Поздравляю журналистов и всех сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Это праздник всех, кто несет людям оперативную, объективную, новую информацию и знания.
Сегодня на территории Дальневосточного федерального округа существует более 1700 газет, журналов, радиостанций и телекомпаний.
Они обеспечивают одно из наиболее важных и закрепленных в Конституции Российской Федерации прав граждан – право на свободу слова, на поиск, получение и распространение информации.
Выражаю слова искренней благодарности всем журналистам, кто объективно освещает жизнь и процессы в округе, не замалчивает проблемы в регионах и показывает позитивные моменты, происходящие на Дальнем Востоке. Огромное спасибо за мастерство и профессионализм! Виктор Ишаев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.