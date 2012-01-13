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Ишаев: Слова искренней благодарности - журналистам, кто не замалчивает проблемы в регионах

13 января 2012, 17:49
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ поздравил журналистов Дальнего Востока с профессиональным праздником.

ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ поздравил журналистов Дальнего Востока с профессиональным праздником.

Поздравляю журналистов и всех сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Это праздник всех, кто несет людям оперативную, объективную, новую информацию и знания.

Сегодня на территории Дальневосточного федерального округа существует более 1700 газет, журналов, радиостанций и телекомпаний.

Они обеспечивают одно из наиболее важных и закрепленных в Конституции Российской Федерации прав граждан – право на свободу слова, на поиск, получение и распространение информации.

Выражаю слова искренней благодарности всем журналистам, кто объективно освещает жизнь и процессы в округе, не замалчивает проблемы в регионах и показывает позитивные моменты, происходящие на Дальнем Востоке. Огромное спасибо за мастерство и профессионализм! Виктор Ишаев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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