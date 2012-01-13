Новый закон о техосмотре предоставляет автовладельцам правовые гарантии

Что касается самого талона техосмотра, то новый закон фактически придает ему номинальное значение. По сути, талон ТО служит лишь цели заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и выдачи полиса ОСАГО. Между тем, самим же законом предусмотрено создание и внедрение с 1 января Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, ответственной за сбор, хранение и использование исчерпывающей информации о техническом осмотре. При этом в недалеком будущем страховщики в целях заключения договоров ОСАГО будут использовать именно сведения, содержащиеся в ЕАИСТО, а талон ТО и вовсе утратит всякий смысл.