Новый закон о техосмотре предоставляет автовладельцам правовые гарантии

13 января, ZRPRESS. С 1 января 2012 года в России были изменены правила прохождения техосмотра транспортных средств. Именно с этого момента вступил в юридическую силу Федеральный закон “О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, призванный либерализовать процедуру прохождения техосмотра и предоставить автовладельцам дополнительные правовые гарантии.
И хотя по новому закону для большинства автолюбителей техосмотр не потерял своего обязательного характера, указанная процедура все же претерпела достаточно значимые изменения в сторону упрощения. Рассмотрим наиболее существенные из этих изменений.
Во-первых, технический осмотр лишился статуса сугубо государственной услуги, а сами органы внутренних дел утратили монополию в указанной области. По новым правилам техосмотр на территории РФ станет осуществляться сетью специализированных операторов -юридических лиц и предпринимателей, аккредитованных на право проведения проверки технического состояния транспортных средств.
Стоит отметить, что в настоящее время техосмотр по-прежнему продолжает осуществляться в пунктах инструментального контроля и станциях ГТО в связи с тем, что вновь создаваемым хозяйствующим субъектам требуется какое-то время для подтверждения статуса оператора техосмотра – пройти аккредитацию и получить сопутствующие разрешения и аттестаты. Переходный период продлится вплоть до 2014 года.
Во-вторых, предусматривается освобождение от прохождения техосмотра новых автомобилей. В соответствии с законом не требуется проведение технического осмотра в первые три года, включая год выпуска в обращение, в отношении легковых автомобилей и грузовиков с разрешенной максимальной массой до трех с половиной тонн, прицепов, полуприцепов и мототранспортных средств.
Указанное правило не распространяется на такси, автобусы (проходят техосмотр каждые шесть месяцев) и транспортные средства, предназначенные для обучения управлению (проходят техосмотр каждый год). Кроме того, владельцы новых автомобилей будут вынуждены пройти техосмотр при необходимости выезда за пределы Российской Федерации в силу требований международных договоренностей российской стороны.
Немаловажной новеллой является и то обстоятельство, что из законодательства исключена зависимость места прохождения техосмотра и местарегистрации автомобиля. Теперь техосмотр автомобиля не привязан к месту жительства его владельца. Технический осмотр проводится по выбору владельца транспортного средства или его представителя любым оператором технического осмотра в любом пункте технического осмотра вне зависимости от места регистрации транспортного средства.
Для проведения технического осмотра владелец транспортного средства обязан лишь представить свой паспорт, свидетельство о регистрации или ПТС. Напомним, ранее в целях прохождения техосмотра автомобиля их владельцы были вынуждены представлять еще и медицинскую справку.
Также новый закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований отказа операторов в прохождении обязательного технического осмотра. Теперь такой отказ возможен только в случаях непредставления вышеуказанных документов, а также несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство. Оператор технического осмотра не вправе требовать от владельца транспортного средства или его представителя представления других документов.
Техосмотр же осуществляется на основании договора, заключенного между владельцем транспортного средства или его представителем и оператором технического осмотра, который является публичным и заключается по форме типового договора, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Типовая форма договора (пока еще не вступила в действие) установлена Приказом Минэкономразвития РФ № 573 от 14.10.2011 года.
Одновременно вводится платность повторного технического осмотра, которому подлежат транспортные средства, техническое состояние которых признано не соответствующим обязательным требованиям безопасности. При проведении повторного технического осмотра транспортного средства в срок не позднее, чем в двадцать дней с момента проведения предыдущего технического осмотра осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
Повторный осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать установленный оператором размер платы за проведение технического осмотра. При этом в случае, если повторный технический осмотр проводится в другом пункте технического осмотра или у другого оператора технического осмотра, такой технический осмотр проводится в полном объеме и подлежит полной оплате. То же самое справедливо и для случаев пропуска двадцати дней с момента проведения предыдущего технического осмотра. По прохождении осмотра заявителю выдается талон техосмотра.
Что касается самого талона техосмотра, то новый закон фактически придает ему номинальное значение. По сути, талон ТО служит лишь цели заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и выдачи полиса ОСАГО. Между тем, самим же законом предусмотрено создание и внедрение с 1 января Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, ответственной за сбор, хранение и использование исчерпывающей информации о техническом осмотре. При этом в недалеком будущем страховщики в целях заключения договоров ОСАГО будут использовать именно сведения, содержащиеся в ЕАИСТО, а талон ТО и вовсе утратит всякий смысл.
В свою очередь сотрудники госавтоиспекции по-прежнему продолжат контролировать наличие у автовладельцев талонов техосмотра, однако вот наложить санкции за непредставление последних они уже не смогут. Напомним, ранее за отсутствие талона автовладельцу грозил административный штраф размером в две с половиной тысячи рублей, отстранение от управления, а также административное задержание транспортного средства.
Теперь же за отсутствие талона ТО смогут штрафовать лишь водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, а также управление специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов. Согласно закону, управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, а также спецтранспортом, которые не прошли технический осмотр, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.
Наконец, закон предоставляет автовладельцам ряд гарантий от необоснованных действий операторов при проведении технического осмотра, в частности, от неоправданного завышения ими цен. Так, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ обязываются устанавливать и контролировать предельный размер платы за проведение технического осмотра. Предельный размер платы устанавливается дифференцированно в зависимости от объема проводимых работ и типа транспортного средства, в том числе с учетом стоимости отдельных технологических операций, бланков талонов техосмотра.
Сергей Виряскин, редактор ИА "Клерк.Ру".