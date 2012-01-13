Открылся предвыборный сайт Путина

На сайте постоянно обновляется новостная лента, размещена контактная информация предвыборного штаба Путина. На сайте также есть раздел «Народное мнение», где каждый желающий может оставить свои пожелания и предложения Владимиру Путину. Как ожидается, с пятницы, 13 января, заработает также сайт www.путин2012.рф.