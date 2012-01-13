Парадокс в цифрах: В России 59% населения – бедняки, но большинство из них работают

Этот же опрос показал, что в Европе люди чаще всего ответственность за состояние бедности возлагают на самого человека. Так, 57% опрошенных ответили, что виной попадания в страту бедняков алкоголизм и наркомания, вторым ответом было «длительная безработица» – 54% (разрешалось давать несколько ответов). В России же основной причиной стали «невыплаты зарплаты на предприятии» – 47% (в Европе этот вариант ответа отсутствовал как немыслимый). Далее также шли ответы «болезнь, инвалидность» (37%), «недостаточность государственных пособий по социальному обеспечению» (37%). Это позволило исследователям из РАН сделать вывод, что основная причина появления бедности в России – макроэкономические факторы и состояние рынка труда. Ещё один фактор в доказательство этого вывода – очень большое число лиц с высшим и неоконченным высшим образованием среди бедных – 27%.