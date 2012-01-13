Повышение тарифов РЖД приморцы ощутят на себе первыми

Повышение тарифов на перевозки, по мнению экспертов, негативно скажется и на крупных операторах железнодорожных контейнерных перевозок, таких как «ТрансКонтейнер», «Первая грузовая компания». К примеру, из-за развития дорожной инфраструктуры во Владивостоке предприниматели часть своего грузопотока для быстроты и удобства могут переориентировать в автоперевозки, даже несмотря на дороговизну этой услуги. Стоит отметить, что некоторые операторы железнодорожных контейнерных перевозок уже повысили тарифы на пользование подвижным составом, что также повлияет на итоговую стоимость многих товаров.