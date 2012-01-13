В Приморском крае в суд направлено уголовное дело о преступлении в сфере долевого строительства

По версии следствия, генеральный директор ООО «Ипотечное агентство недвижимости Реал» - Ясянкин, действуя на основании доверенности от ООО «Ар Сей», заключил с гр-кой В. договоры долевого участия в долевом строительстве жилого дома «Радуга» со встроенными административными помещениями по ул. Агеева 52 в г. Уссурийске.