Владивосток станет местом проведения сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

«Такой шаг стал не только свидетельством доверия к нашей стране, но и признанием ее позиций в регионе», - заявила руководитель российской делегации 20-ой сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.