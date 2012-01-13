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Владивосток станет местом проведения сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

13 января 2012, 12:54
За это решение единодушно проголосовали участники 20-й юбилейной сессии АТПФ в Токио.

ВЛАДИВОСТОК, 13 января, ZRPRESS. Владивосток станет местом проведения следующей сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. За это решение единодушно проголосовали участники 20 юбилейной сессии АТПФ в Токио.

«Такой шаг стал не только свидетельством доверия к нашей стране, но и признанием ее позиций в регионе», - заявила руководитель российской делегации 20-ой сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Приморье готовится к проведению международных форумов, в частности, на острове Русский создается новая инфраструктура для проведения саммита АТЭС и 21-й сессии АТПФ в январе 2013 года.

Такие шаги способствуют тому, что Владивосток становится центром политических, гуманитарных, финансово-экономических контактов между Россией и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, 12 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой во Владивосток. В аэропорту ее встречал губернатор края Сергей Дарькин. Сегодня Валентина Матвиенко в сопровождении губернатора края совершит облет объектов саммита АТЭС-2012 и проведет в первое организационное совещание, посвященное предстоящему парламентскому форуму, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Политика
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