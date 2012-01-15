Главный тренер владивостокского БК "Спартак-Приморье": Защите требуется усиление

ВЛАДИВОСТОК, 15 января, ZRPRESS. "Спартак-Приморье" начал самый продолжительный в сезоне выезд с поражения в Краснодаре, уступив 14 января местному "Локомотиву" 72:79.
После Краснодара спартаковцы отправились в Московскую область, где будут готовиться сначала к матчу с "Триумфом", который запланирован на 21 января, а затем к игре с петербургским "Спартаком" (28 января). Во Владивосток команда вернется 30 января.
Лучшим в матче с "Краснодаром" по уже сложившейся традиции стал американский разыгрывающий Тори ТОМАС, в активе которого 22 очка, 2 передачи, 2 перехвата и 6 подборов. На счету Виктора НЕСТЕРОВА 12 очков и 6 подборов.
Первую половину встречи красно-белые завершили с минимальным отставанием от хозяев 29:31. И это при том, что у нашей команды не сработало фирменное оружие - 0 из 15 дальних бросков. Удручающая статистика. Тем не менее, "Спартак-Приморье" каким-то чудом удержался на плаву, не отпустив хозяев.
Во второй половине события на площадке стали развиваться стремительнее - у нашей команды наконец-то полетели "трёхи". Красно-белые отнюдь не желали сдаваться на милость кубанцам и к середине заключительной четверти совершили рывок 2:16 (!), сравнявшись с "Локо" в счёте - 62:62. Дело шло к сложной концовке, которая не преминула случиться. За полторы минуты до конца матча преимущество "Локомотива" составляло каких-то +4, но очередного подвига не получилось. Обидное поражение.
После этого матча "Спартак-Приморье" опустился на 6-ю строчку турнирной таблицы чемпионата ПБЛ, имея 4 победы в активе, а "Локомотив" с 5 победами вышел на второе место.
Борис Ливанов, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Игра показала, что, во-первых, у нас есть определенные проблемы в защите. Очевидно, требуется усиление. А, во-вторых, мы плохо вошли в игру с точки зрения бросков. Возможно, на нашем результате сказался длительный перерыв между матчами. Я поблагодарил своих подопечных за игру, за борьбу. Они не сдавались. Наши парни, за исключением пары человек, не имеют достаточного опыта выступлений в сильнейшей российской лиге. Но то, что они стараются выиграть каждый эпизод, достойно уважения.
Олег Клименко, «Золотой Рог».