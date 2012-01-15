Главный тренер владивостокского БК "Спартак-Приморье": Защите требуется усиление

- Игра показала, что, во-первых, у нас есть определенные проблемы в защите. Очевидно, требуется усиление. А, во-вторых, мы плохо вошли в игру с точки зрения бросков. Возможно, на нашем результате сказался длительный перерыв между матчами. Я поблагодарил своих подопечных за игру, за борьбу. Они не сдавались. Наши парни, за исключением пары человек, не имеют достаточного опыта выступлений в сильнейшей российской лиге. Но то, что они стараются выиграть каждый эпизод, достойно уважения.